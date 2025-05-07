İçerisi para dolusu cüzdanı sahibine teslim etti

Karabük'te belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Seda Güllüoğlu, sokak temizliği yaptığı sırada bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırarak örnek bir davranış sergiledi.

Olay, sabah saatlerinde 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Karabük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Seda Güllüoğlu, temizlik yaptığı sırada yerde bir cüzdan buldu. Cüzdanı kontrol eden Güllüoğlu, içerisinde 11 bin lira nakit para, kredi kartları ve kimlik kartları olduğunu fark etti.

Cüzdanın sahibine ulaşan Güllüoğlu, durumu haber verdi. Cüzdanını teslim almaya gelen kadın, duyarlı davranışından dolayı temizlik görevlisine teşekkür etti. Kadın, "Allah razı olsun. Allah gönlünüze göre versin. Ne istiyorsunuz benden, bakkaldan bir şeyler ısmarlayayım" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Güllüoğlu ve yanındaki mesai arkadaşı ise, "Sende olsan aynı şeyi yaparsın" ifadelerini kullanarak işlerine kaldıkları yerden devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.