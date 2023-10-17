İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı. İstanbul'da IŞİD'e ağır darbe

İstanbul merkezli 20 ikamet ve 7 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Terör örgütü üyelerine finansman sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli şahıs yakalandı" dedi.

KAYNAK: İHA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı. İstanbul'da IŞİD'e ağır darbe

İHA'nın haberine göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, IŞİD terör örgütü üyelerine finansman sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli şahsın yakalandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda IŞİD silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanı suçlarından haklarında işlem yapılan, terör örgütleriyle bağlantıları nedeniyle mal varlığı dondurulan ve şüpheli para transfer ettikleri tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ikamet ve 7 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Operasyonlar sonucunda 17 şüpheli şahıs gözaltına alındı ve 222 bin lira 32 bin 480 Euro, 15 bin 900 dolar nakit para ile çok sayıda dijital doküman ele geçirildi. Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Terör örgütleri ve onların iş birlikçileriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

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