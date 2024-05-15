İçişleri Bakanı bu açıklamasını kime karşı yaptı. İsmail Saymaz'dan bomba paylaşım

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Kimler FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize oyun kurmaya çalışıyorsa oyunlarını ve tuzaklarını yerle bir edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu ifadeler sonrası siyaset gündemi çalkalandı. Gazeteci İsmail Saymaz da sosyal medya hesabından açıklama yaparak Ali Yerlikaya’nın paylaşımını kimleri hedef aldığını sordu.

Açıklamaların mutabanın kim olduğunu soran Saymaz, “Kimler “FETÖ taktikleriyle Cumhurbaşkanına ve hükümete sosyal medya destekli oyun kuruyor?” dedi.

Öte yandan Saymaz'ın “Bu metnin bir muhatabı Süleyman Soylu bir muhatabı da Devlet Bahçeli.” ifadelerini kullandı.

İŞTE Saymaz’ın X paylaşımı:

Bu tweetin muhatabı kim?

Kimler “FETÖ taktikleriyle Cumhurbaşkanına ve hükümete sosyal medya destekli oyun kuruyor?

Kimler organize suç örgütleriyle mücadeleyi engellemeye çalışıyor?

Kimler FETÖVARİ gizli tanık taktikleriyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını istiyor?

ALİ YERLİKAYA NE DEDİ?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir paylaşımda bulunarak önemli mesajlar verdi. Yerlikaya, paylaşımında, "Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli “oyun kurmaya” çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İşte mesaj:

Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli “oyun kurmaya” çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dün olduğu gibi bugün de organize suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, uluslararası kartel haline gelmiş zehir tacirlerine, uluslararası örgütlenmiş göçmen kaçakçılarına, yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı illegal yapılara ve suç odaklarına göz açtırmadık, açtırmıyoruz ve açtırmayacağız.

Bu mücadelemizi kimler engellemeye çalışıyorsa, kimler FETÖVARİ gizli tanık taktikleriyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını istiyorsa, onların o düzenlerini de başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz.

Hangi kurum içinde Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize yönelik bir yapılanma varsa, sonuna kadar gidip, o yapıları tespit edip adalete teslim edeceğiz.

Mülkiye Müfettişlerinin ilgili raporu kısa süre içinde tamamlanacak. Atılan her adımı, telefon kayıtlarını tek tek inceliyorlar. Hazırlanan bu raporu en ince ayrıntısına kadar kamuoyu ile de paylaşacağız. Ve gereğini yapacağız.

Aziz Milletimiz müsterih olsun;

Nasıl Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) ve FETÖ ile mücadelede hainlerin inlerine kadar girdiysek; bu suç odaklarını da s İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın TBMM’de katılacağı Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplantısını iptal ettiği ve saat 16.00’da Erdoğan ile görüşeceği ortaya çıktı. Aklandıkları her delikten bulup çıkartacağız.

ERDOĞAN İLE YERLİKAYA GÖRÜŞECEK

Öte yandan Erdoğan ile Ali Yerlikaya'nın saat 16.00'da görüşeceği belirtildi. Bakan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya TBMM'de saat 16.00'da katılacağı Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplantısını da iptal etti.

Bakan Yerlikaya, AKP grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı ve "Sabredin, açıklayacağım" ifadelerini kullandı.