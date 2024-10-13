İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan Konya’daki polise bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama

Düzenleme: Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan Konya’daki polise bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'nın Selçuklu ilçesinde sinir krizi geçiren bir hastanın polis ekibine saldırması sonucunda bir polis memurunun ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Konya’nın Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak'taki bir ikametten bu sabah, polise telefonla yardım çağrısında bulunuldu. Olay yerine giden polis ekibi, evde sinir krizi geçiren bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda, polislerden biri sırtından yaralandı.

YARALI POLİSİN DURUMU AĞIR

Ekipteki diğer polisler tarafından silahla vurulan saldırgan ise yaralanarak etkisiz hale getirildi. Saldırıya uğrayan ekibin anonsu üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralı polis ve saldırgan olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan polisin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan şüphelinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Bu sabah saat 10.30 sıralarında Konya Selçuklu ilçemizde sinir krizi geçiren bir hasta ile ilgili olarak 112 Sağlık ekiplerinin yardım talebi üzerine olay yerine ivedilikle polis ekiplerimiz sevk edilmiştir. 29 yaşındaki E. K. adlı şahıs kontrol altına alınmaya çalışılırken çıkan arbedede görevli Kahraman Polisimiz Mustafa Topuz aldığı 7 bıçak darbesiyle ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Söz konusu şahıs yaralı olarak suç aletiyle birlikte yakalanmış ve hastanede gözaltında tutulmaktadır. Yaşanan olaydan büyük bir üzüntü duydum. Emniyet güçlerimiz gece gündüz demeden alınan her ihbara canları pahasına koşmaktadır. Kahraman güvenlik güçlerimizin her birine Aziz Milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Polis kardeşime acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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