İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan şehit Jandarma Astsubay Çangır için taziye mesajı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki mesajında, Ordu İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Çangır'ın yol emniyet ve kontrol görevi esnasında motosiklet çarpması sonucu yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu belirterek, "Kahraman jandarmamıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun." ifadelerini kullandı.

Milletimizin başı sağ olsun????????



Ordu İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.Asb.Çvş. Mehmet Fatih ÇANGIR yol emniyet ve kontrol görevini icra ettiği esnada motosiklet çarpması sonucu yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit… pic.twitter.com/1SDqw77vh0 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 18, 2024