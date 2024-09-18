İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan şehit Jandarma Astsubay Çangır için taziye mesajı

Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan şehit Jandarma Astsubay Çangır için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında motosikletin çarpmasıyla şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki mesajında, Ordu İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Çangır'ın yol emniyet ve kontrol görevi esnasında motosiklet çarpması sonucu yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu belirterek, "Kahraman jandarmamıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun." ifadelerini kullandı.

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