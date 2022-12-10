Harçlara büyük zam geleceğini duyan koştu. İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, aralık ayıda pasaport için randevu bulunamadığı iddialarına dair açıklamada bulunarak geçmiş yıllarda yıllık pasaport talebinin 2 milyon civarında olduğu, bu yıl ise 10 Aralık itibariyle pasaport talebinin 3 milyon 650 bini aştığını belirten müdürlük, 2023’e kadar toplam başvurunun 4 milyonu bulmasını beklediklerini söyledi.

BAŞVURULAR ARTTI

“Pandemi sonrası artan yoğunluk, yıl sonunun yaklaşması, dünyadaki çip krizi endişesi ve farklı nedenlerle” geçmiş yıllarda günlük 8 bin olan pasaport talebinin 5 katlık artışla günlük 48 bine ulaşmasına rağmen kimsenin mağdur edilmediğini savunan müdürlük, randevulara dair atılan adımı ise şu ifadelerle açıkladı:

“Öte yandan vatandaşımızın mağduriyetini önlemek ve talepleri en hızlı şekilde karşılayabilmek için; hafta içi ve hafta sonu ek mesai yapılmakta, kişi başı işlem süresi 8 dakikaya indirilmiş, randevu alim süresi 15 güne çıkarılmıştır. Ayrıca ek randevu kapasitesi oluşturulmak için randevusuna icabet edemeyecek vatandaşlarımızın yerine aynı gün içerisinde randevu alınabilmesine olanak sağlanmıştır.”