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Harçlara büyük zam geleceğini duyan koştu. İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Pasaport harçlarına gelecek zammı duyan vatandaşlar Nüfus Müdürlüklerine koştu. İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 18:05
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İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Harçlara büyük zam geleceğini duyan koştu

Harçlara büyük zam geleceğini duyan koştu. İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı
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İçişleri Bakanlığı’na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, aralık ayıda pasaport için randevu bulunamadığı iddialarına dair açıklamada bulunarak geçmiş yıllarda yıllık pasaport talebinin 2 milyon civarında olduğu, bu yıl ise 10 Aralık itibariyle pasaport talebinin 3 milyon 650 bini aştığını belirten müdürlük, 2023’e kadar toplam başvurunun 4 milyonu bulmasını beklediklerini söyledi.

BAŞVURULAR ARTTI

“Pandemi sonrası artan yoğunluk, yıl sonunun yaklaşması, dünyadaki çip krizi endişesi ve farklı nedenlerle” geçmiş yıllarda günlük 8 bin olan pasaport talebinin 5 katlık artışla günlük 48 bine ulaşmasına rağmen kimsenin mağdur edilmediğini savunan müdürlük, randevulara dair atılan adımı ise şu ifadelerle açıkladı:

“Öte yandan vatandaşımızın mağduriyetini önlemek ve talepleri en hızlı şekilde karşılayabilmek için; hafta içi ve hafta sonu ek mesai yapılmakta, kişi başı işlem süresi 8 dakikaya indirilmiş, randevu alim süresi 15 güne çıkarılmıştır. Ayrıca ek randevu kapasitesi oluşturulmak için randevusuna icabet edemeyecek vatandaşlarımızın yerine aynı gün içerisinde randevu alınabilmesine olanak sağlanmıştır.” 

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Dadaş
10.12.2022 18:31
Acil ihtiyacı olan insanlar mağdur oluyor bence harç paralarına yapılan zam geri çekilirse sorun biter  
 
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