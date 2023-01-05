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İBB'ye yönelik soruşturmada İçişleri Bakanlığı adeta ordu göndermiş

İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir İBB'de sürdürdüğü terör soruşturmasına ilişkin adeta bir 'müfettiş ordusu' gönderdiği öğrenildi.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 01:36
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İçişleri Bakanlığı müfettiş kadrosunun büyük çoğunluğunu İBBye göndermiş

İBB'ye yönelik soruşturmada İçişleri Bakanlığı adeta ordu göndermiş
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BB'ye yönelik İçişleri Bakanlığı'nın sürdürdüğü terör soruşturmasına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

Tamamı 160 Mülkiye Müfettişi kadrosu olan İçişleri Bakanlığı'nın 81 müfettişi İBB'de bu soruşturma kapsamında görevlendirdiği anlaşıldı.

Odatv'de yer alan habere göre, son dönemde artan "terör soruşturması" gerginliği İBB'ye kayyum atanacağı ve İmamoğlu'nun başkanlığının "devrileceği" yorumlarının ve tartışmalarının yapılmasına neden oluyordu.

SORUŞTURMA SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

İçişleri Bakanlığı’nın İBB soruşturması Aralık 2021’de başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan personel alımları ile ilgili iddialarda bulundmuştu.

Soylu, İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasının ardından belediyeye 33 bin kişi alındığını, bunun 12 bininin güvenlik kayıtlarına bakıldığını, 557 kişinin “terör örgütleriyle” bağlantılı olduğunu öne sürdü.

Soylu, “İstanbul'a yaklaşık 33 bin kişi alındı ve bu 33 bin kişiden ancak 14 bin kişinin bilgisi bize intikal ettirildi ve 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı, 455'inin PKK ve KCK kaydı var, 80'inin DHKP-C kaydı var, 20'sinin de MLKP kaydı var, 2'sini MKP kaydı var ve diğerlerinin de kayıtlarını her birinize gönderebilirim" diye konuşmuştu.

Yaklaşık bir yıl sonra, 24 Aralık 2022’de açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, soruşturmada görevlendirilen 8 kişilik teftiş heyetinin soruşturmayı tamamladığını ve raporun savcılığa teslim edildiğini duyurdu.

Teftiş heyetinin mülkiye, ticaret ve maliye müfettişleri ile MASAK uzmanından oluşan 8 kişilik bir heyet olduğu belirtildi.

Buna göre, İBB ve şirketlerinde terör örgütleriyle irtibatlı/iltisaklı 1.668 kişi çalıştığının tespit edildiği ve ön incelemeye tabi 505 kişiden 484’ünün güvenlik soruşturması yapılmadan işe alındığı kaydedildi.

Bakan Soylu, bin 163 kişinin terörle irtibat ve iltisaklı olduğunu ama “işe girmeye engel olmadığı için” incelemeye alınmadığını, İmamoğlu döneminde alınan 505 kişinin ise tamamının terörle irtibat ve iltisaklı olduğu için kamu görevinin yapılmasına engel teşkil eden kişiler olduğunu söylemişti.

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İzan
5.01.2023 01:53
Millet iradesiyle inatlaşanlar, sandıkta bedelini ağır öder.  
 
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