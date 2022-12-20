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Nüfus müdürlükleri talebe yetişemediği için ek mesai yapıyor

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi taleplerini karşılamak için hafta içi ve cumartesi günleri ek mesai yapmaya başladı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 15:25
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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü talebe yetişemediği için ek mesai yapıyor

Nüfus müdürlükleri talebe yetişemediği için ek mesai yapıyor
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İçişleri Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, nüfus hizmetlerinde geçmiş yıllara oranla 5 kat artan yoğunluk nedeniyle oluşabilecek mağduriyeti önlemek ve talepleri hızlı şekilde karşılamak için yeni tedbirler aldı.

Ülke genelindeki nüfus müdürlüklerinde T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi taleplerini karşılamak için hafta içi ve hafta sonu ek mesai yapılmaya başlandı.

Bu kapsamda hafta içi mevcut mesai sonrası yapılan ek mesailerle günlük 75 bin kimlik kartı, 55 bin pasaport ve 33 bin sürücü belgesi başvurusu alındı. Ek randevu verilen cumartesi günleri de ortalama 41 bin kimlik kartı, 32 bin pasaport ve 12 bin sürücü belgesi başvurusu için işlem yapıldı.

RANDEVU SÜRESİ 15 GÜNE ÇIKARILDI

Genel Müdürlük, vatandaşların mağduriyetini önlemek için teknik ve idari tedbirler de aldı. Bu doğrultuda randevu alma süresi 15 güne çıkarıldı. Randevusuna gidemeyeceklerin yerine randevu alınabilmesi sağlandı.

ACİL PASAPORT TALEPLERİ HIZLA KARŞILANIYOR

Ayrıca acil pasaport taleplerinin de karşılanması için yoğun mesai harcanıyor.

Pasaport başvurusu kapsamında Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) uygulaması veya ALO 199 Çağrı Merkezi üzerinden tüm acil pasaport talepleri bildirilebiliyor.

Talepler, yerli pasaportun 25 Ağustos’ta üretilmeye başlamasıyla aynı gün içerisinde karşılanıyor.

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