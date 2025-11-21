2023 yılında İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Ali Yerlikaya ile kendi bakan yardımcısı Bülent Turan arasındaki gerilimi tamamen koptu. Meclis komisyonunda yer almayan Turan ile Yerlikaya arasındaki kopukluk ‘uçaktaki telefon’ ile tamamen bittiği belirtildi.

YERLİKAYA'YI ERDOĞAN'A ŞİKAYET ETMİŞTİ

Tolga Şardan geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ın, Bakan Ali Yerlikaya ile ilişkilerinde “üvey evlat muamelesi” gördüğü gerekçesiyle AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şikayette bulunduğunu iddia etmişti. Erdoğan Turan’ı dinledikten sonra görüşmede yer alan Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’a dönüp, “Hasan Bey, bunlardan neden bizim haberimiz yok?” şeklinde tepkide bulundu.

Şardan, yazın ardından Yerlikaya ile Turan arasındaki “pamuk ipliğine” bağlı bağlantıyı tamamen kopardığını belirtti. Şardan, “Yerlikaya, o günden sonra Turan’ı adeta yok saydı bakanlıkta. Her ne kadar dört yardımcısı bulunsa da Yerlikaya, Adana’da Kiremithane Mahallesinde beraber büyüdüğü “sağ kolu” Mehmet Sağlam’a bakanlık yönetiminde uzunca bir süredir ayrıcalıklı yaklaşım gösteriyor” dedi.

UÇAKTAKİ TELEFON KRİZİ İPLERİ TAMAMEN KOPARDI

Şardan bugünkü köşe yazısında Turan ile Yerlikaya geriliminin uçaktaki telefon ile iyice bozduğunun altını çizerek, “17 Kasım sabahı TBMM’de bulunması gerekenler arasındaki Bakan Yardımcısı Bülent Turan, bir gece önce bütçe çalışmaları için haber bekledi. Ancak beklediği telefon gece boyunca gelmedi. Turan, herhangi bir davet alamayınca 17 Kasım sabahı erken saatlerde İstanbul’a gitmek amacıyla Esenboğa Havalimanı’na geldi. Turan’ın cep telefonu, uçak kalkmak üzereyken çaldı. Arayan, Bakan Yerlikaya'nın özel kalemiydi. Turan’a saat 10.30’da TBMM’ye geçmesi talimatı verildi. Turan, İstanbul uçağında olduğunu ve gelemeyeceğini bildirdi” şeklinde aktardı.