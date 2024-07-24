İçişleri eski bakanı vefat etti

İçişleri Bakanlığı eski başkanının ölümüyle ilgili bilgi Salı öğleden sonra Sivil Koalisyon siyasetçisi Andrzej Rozenek tarafından sosyal medyada duyuruldu.

Rozenek duyurusunu şu mesajla yaptı:

"Elveda dostum, bakanım, üniformalı adamların güvenilir savunucusu! Andrzej Milczanowski 26.05.1939 - 23.07.2024"

Kültür eski bakanı Bartłomiej Sienkiewicz ise yayınladığı paylaşımda "Modern zamanların arka planına karşı onu, sanki başka bir çağdan gelmiş gibi, sanki başka bir malzemeden yapılmış gibi hatırlıyoruz" diye yazdı.

ANDRZEJ MİLCZANOWSKİ KİMDİR?

26 Mayıs'ta Rivne'de doğdu. 1962 yılında Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. A Daha sonra Szczecin Bölge Savcılığı'nda savcı olarak ve belediye ve tarım işletmelerinde hukuk danışmanı olarak çalışmaya başladı. 1970'lerin sonlarında Sosyal Öz Savunma Komitesi (KOR) ile işbirliği yaptı ve 1980'lerden itibaren Batı Pomeranya Dayanışması'nda aktif olarak yer aldı.

Ülkede sıkıyönetim ilan edildikten sonra Szczecin Tersanesi'nde grev komitesi üyesi oldu. Grevi bastırdıktan sonra tutuklandı ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Uluslararası Af Örgütü, Milczanowski'yi düşünce mahkumu olarak koruması altına aldı.

Andrzej Milczanowski, hukuk ve mahkeme reformu alt ekibinde Yuvarlak Masa tartışmalarına katıldı. Özgür Polonya'da Devlet Koruma Bürosunda çalıştı.

1992 yılında İçişleri Bakanı oldu. Aleksander Kwaśniewski'nin cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından istifa etti.

85 yaşında iken vefat eden Andrzej Milczanowski hayatında pek çok ödül almış olsa da Polonia Restituta Düzeninin Büyük Haçı (Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski) ve Özgürlük ve Dayanışma Haçı (Krzyżem Wolności i Solidarności) bunların arasında en prestijlileri olarak bilinir.