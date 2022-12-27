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İçişleri'nden 'müfettiş' açıklaması

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde görevlendirilen müfettişin değişmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 19:30
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İçişleri'nden 'müfettiş' açıklaması

İçişleri'nden 'müfettiş' açıklaması
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İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki müfettiş değişikliğiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

“Bakanlık Makamının 20 Aralık 2021 tarihli onayı kapsamında 5 Mülkiye Müfettişi, 1 Ticaret Müfettişi, 1 Hazine ve Maliye Müfettişi ile 1 MASAK Uzmanından müteşekkil 8 kişilik teftiş heyeti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde özel teftiş yürütülmüştür. Her onay kapsamında yapıldığı gibi bu onay kapsamında da görevi layıkıyla tamamlayacak sayıda müfettiş görevlendirilmiştir. İnceleme, teftiş ve soruşturma için görevlendirme yapılırken müfettişlerin üzerindeki iş yükü ve Kurulun iş yoğunluğu dikkate alınmaktadır. Yine işin durumuna göre ilave müfettiş görevlendirmesi yapıldığı gibi müfettişlerin mazeretlerine binaen üzerlerindeki görevler de alınabilmektedir.

"ZAN ALTINDA BIRAKILMASI ÜZDÜ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi özel teftişinde 24 Aralık 2021 tarihinde görevlendirilen ve gündeme getirilen müfettişimiz 11 Nisan 2022 tarihli dilekçesiyle ‘kendisinin ve eşinin sağlık sorunları bulunması ve tedavi süreci’ gerekçesiyle teftiş görevinden affını talep etmiştir. Müfettişimizin, İzmir Çalışma Grubunda görevli olduğu, tedavi ve kontrollerinin İzmir’de devam ettiği göz önünde bulundurularak bu görevden ayrılması ve teftişin diğer görevli müfettişlerce tamamlanması Kurul Başkanlığımızca uygun görülmüştür. Sağlık, eğitim veya ailevi durumlar gibi gerekçelere bağlı olarak yapılan görev değişiklikleri yıl içinde diğer teftiş ve soruşturmalarda da uygulanmıştır. Müfettişimizin insani ve ailevi durumunun polemik konusu haline getirilmesi ve Teftiş Kurulumuzun zan altında bırakılmaya çalışılması fevkalade üzüntüyle karşılanmıştır.

Bu durumun yürütülen teftişin yeri ve konusuyla bir ilgisi bulunmamaktadır. Kurulumuzun olağan çalışma usulleri içerisinde yapılan rutin bir uygulamanın farklı yönlere çekilmesi ve farklı anlamlar yüklenmesi asla kabul edilemez. Mülkiye Teftiş Kurulu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da görevini hukuka bağlı olarak layıkıyla yerine getirmeye devam edecektir."

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