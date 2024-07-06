İçki içerken sevgilisiyle birlikte balkondan düştü, 5 gün sonra öldü

Kaynak: DHA
İçki içerken sevgilisiyle birlikte balkondan düştü, 5 gün sonra öldü

Aydın’da sevgilisi E.A. (42) ile beraber içki içerken balkondan düşen Erdal Karakaş (43), tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti. E.A.'nın ise tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

1 Temmuz günü saat 01.30 sıralarında Doğanköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Erdal Karakaş, iddiaya göre, sevgilisi olduğu belirtilen E.A. ile beraber tek katlı evlerinin balkonunda içki içmeye başladı.

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2 SEVGİLİ DENGESİNİ KAYBEDEREK BALKONDAN DÜŞTÜ

Gecenin ilerleyen saatlerinde balkondayken dengesini kaybeden Karakaş ve sevgilisi, 2 metre yükseklikten düşerek yaralandı. İkili, çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Erdal Karakaş, bu sabah, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Sevgilisi E.A.'nın ise tedavisinden sonra taburcu edildiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma ekipleri tarafından yürütülüyor.

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