İçki içme teklifini reddeden akrabasını öldürdü

Ankara'da bir kişi, birlikte içki içme teklifini reddettiği için kavga ettiği akrabasını bıçaklayarak öldürdü. Akrabasını bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan kişi, polis ekiplerince yakalanmasının ardından tutuklandı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde 19 Temmuz tarihinde meydana gelen olayda,Salih B. (24), Faik K. ve onun eşi Zekiye K. ile Mehmet K.'nin (24) evine gitti. Salih B., ev sahibi Mehmet K.'ye alkol içmeyi teklif etti. Daveti reddeden Mehmet K., evinin önünden gitmeyen Salih B. ve Faik K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Mehmet K., Salih B.’ye sopa ile saldırırken, Salih B. de belinden çıkardığı bıçakla karşılık verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi ulaştı. Bıçaklanarak ağır yaralanan Mehmet K., sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan Salih B., polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Salih B., emniyetteki ifadesinde, "Gün içerisinde alkol aldık. Daha sonra Mehmet’in evinin önünde sohbet ederken uzaktan akrabam olan Mehmet yanımıza geldi. Şakalaşmadan dolayı kavga çıktı. Mehmet bize döner bıçağı ile saldırdı. Kendimi korumak için cebinden çıkardığım bıçak ile karşılık verdim. Bıçağı olay yerinden kaçarken attım" diyerek kendini savundu.