İçki içmelerinden rahatsız oldu komşularını bıçakladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İçki içmelerinden rahatsız oldu komşularını bıçakladı

Bursa'nın İnegöl'de, 50 yaşındaki Muhammed A., site bahçesinde alkol alan komşuları Tofik B. (49) ve Asım B. (23) ile tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesiyle Muhammed A., komşularını bıçakla yaraladı.

Bahçede içki içen komşularını bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, Muhammed A. (50), sitenin bahçesinde alkol tüketen komşuları Tofik B. (49) ve Asım B. (23) ile tartışmaya girdi. Gece saat 01.00 sıralarında gerçekleşen olayda, Muhammed A. komşularını uyardıktan sonra aralarında başlayan sözlü atışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Muhammed A., elindeki bıçakla Tofik B. ve Asım B.’yi yaraladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Muhammed A., olayda kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

89360-3.jpg

89360-2.jpg

89360-1.jpg

89360.jpg

Son Haberler
Akaryakıtta bomba Salı gecesi patlayacak Ekonomi
Akaryakıtta bomba Salı gecesi patlayacak
Özgür Özel kızıyla Filenin Sultanları'nı izleyecek Gündem
Özgür Özel kızıyla Filenin Sultanları'nı izleyecek
Hazine kefaletiyle kullandırılan kredi tutarı 913,5 milyar lirayı aştı Ekonomi
Hazine kefaletiyle kullandırılan kredi tutarı 913,5 milyar lirayı aştı
Troll Furkan Bölükbaşı Haniye için ‘Kanı yerde kalmayacak’ dedi unutamayacağı cevabı yedi. Naapcan Starbucks mü bascan? Gündem
Troll Furkan Bölükbaşı Haniye için ‘Kanı yerde kalmayacak’ dedi unutamayacağı cevabı yedi. Naapcan Starbucks mü bascan?
Elif Berra Gökkır çeyrek finalde Spor
Elif Berra Gökkır çeyrek finalde
81 ildeki tüm emeklilere ücretsiz resmen bedava oldu Ekonomi
81 ildeki tüm emeklilere ücretsiz resmen bedava oldu