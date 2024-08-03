İçki içmelerinden rahatsız oldu komşularını bıçakladı

Bahçede içki içen komşularını bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, Muhammed A. (50), sitenin bahçesinde alkol tüketen komşuları Tofik B. (49) ve Asım B. (23) ile tartışmaya girdi. Gece saat 01.00 sıralarında gerçekleşen olayda, Muhammed A. komşularını uyardıktan sonra aralarında başlayan sözlü atışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Muhammed A., elindeki bıçakla Tofik B. ve Asım B.’yi yaraladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Muhammed A., olayda kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.