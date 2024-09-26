İçki satan gofletçiye baskın

Düzenleme: Kaynak: İHA
İçki satan gofletçiye baskın

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkol satışı yapan bir seyyar satıcıya cezai işlem uygulayarak içki şişelerine el koydu.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Yeni Karaman Mahallesi’nde kurulan seyyar tezgahta gofret tarzı ürünlerin yanında sahte içki satışı yapıldığını tespit etti.

Zabıta ekipleri, 61 yaşındaki S.Y.’ye ait seyyar tezgahta yaptığı denetimde pet şişelere doldurulmuş satışa hazır ev yapımı alkollü içki ele geçirdi.

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Tarım İlçe Müdürlüğü ekiplerinin incelemesi sonucunda ele geçirilen ürünlerin ev yapımı rakı olduğu anlaşıldı.

Zabıta ekipleri, seyyar satıcı ile birlikte ele geçirdikleri sahte ve kaçak içkileri emniyet güçlerine teslim etti. Zabıta ekipleri satıcıya cezai işlem uygularken, polis de konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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