İçme suyunda sabotaj iddiası. 4 gündür sular farklı renkte akıyordu

İBB’deki yürüyen merdiven sabotajından sonra Edirne’deki Kayalıköy Barajı'na da sabotaj yapıldığı iddia edildi. Belediye Başkanı isyan etti.

KAYNAK: DHA
İçme suyunda sabotaj iddiası. 4 gündür sular farklı renkte akıyordu

İBB’ye bağlı asansör ve yürüyen merdivenlerin çalışmadığı yönünde sürekli ihbarların gelmesi üzerine kamera kayıtlarını inceleyen belediye yetkilileri, merdiven ve asansörlerin kasıtlı bir şekilde birileri tarafından düzenli olarak sabote edildiğini öğrenmiş ve bunları yayınlamıştı.

Şimdi de Edirne’de benzer durum yaşandığı öne sürüldü.

Edirne Belediyesi tarafından 26 Kasım'dan bu yana içme sularında oluşan renk değişimi ve kesintiler üzerine suyun alındığı Kayalıköy Barajı'nda inceleme yapıldı.

recep-gurkandan-icme-suyuna-sabotaj-iddiasi-bu-serefsizligi-yapanlarin-yakasini-birakmayacagim-5539-dhaphoto1.jpg

Ekiplerin yaptığı incelemeye katılan Edirne Belediye Bakanı Recep Gürkan, yaşanan sıkıntının su borularının bağlı olduğu zincirlerin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce koparılmasından kaynaklandığını tespit ettiklerini söyledi.

Gürkan, içme suyu borularının bu nedenle çamura gömülü halde durduğunu ve sorunun çözülmesi için ekiplerin çalıştığını kaydetti.

“KİLİTLER KIRILMIŞ, BORUYA BAĞLI KANCALAR KOPARILMIŞ”

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Gürkan, "26 Kasım'da sularımızın rengi çok bozuldu. Adeta çamur gelmeye başladı. Arkadaşlarım hemen buraya geldiler ancak hava şartları nedeniyle bu platforma çıkamadılar. Ama aşırı yağışlar nedeniyle barajın çeşitli yerlerinden gelen sular barajın rengini ciddi şekilde bozdu. Bu olayın havalar iyileşmesine rağmen devam etmesi üzerine başkan yardımcım, su ve kanal müdürümüz ve itfaiye müdürümüz buraya geldiler, beni de haberdar ettiler ben de az önce buraya geldim. Geldiğimizde aşağıdaki borularımıza inen kancanın ucundaki parçanın olmadığını gördük. Bu zincirlerin ucunda da su alma borularımızın olmadığını gördük. Burası Edirne'ye su aldığımız yer. Burası kilitli bir alan ama arkadaşlar geldiğinde kilitlerin olmadığını, kırıldığını ve yok olduğunu gördüler. Bu tespitleri yaparak bana bildirdiler" dedi.

recep-gurkandan-icme-suyuna-sabotaj-iddiasi-bu-serefsizligi-yapanlarin-yakasini-birakmayacagim-5539-dhaphoto3.jpg
“BU NAMUSSUZLUK, BU ŞEREFSİZLİK, BU HAYSİYETSİZLİK, BU AHLAKSIZLIK”

Bunun kasıtlı bir eylem olduğunu belirten Gürkan, "Edirne'deki 200 bin insanın içme suyunu aldığımız bu barajdaki bu platformdaki bu kancalar çok ağır şeyler, kolay kolay da yerinden çıkmaz, 6 yıldır kullanıyoruz. Anladık ki bu kancalardan o borular çıkarılmış ve su alma borularımız şu anda barajın dibinde. O yüzden de Edirne'nin suları çamurlu geliyor biz de onları arıtmakla, temizlemekle uğraşıyoruz. Burada şu soruyu sormak gerekir; seçimler yaklaştı, her seçim öncesi olduğu gibi yine üzerimizde yoğun bir saldırı, yoğun bir bombardıman var. Bunun bana yapılması umurumda bile değil. Ben Edirne halkı için de partim için de bedel öderim. Ama bunu bu şekilde yaparak, bu kancaları borulardan kurtararak, borulardan çamurun akmasını sağlayarak sizin elinize ne geçti? Edirne halkının, çoluk çocuğun hayatıyla oynayarak bir siyasi çaba için buna değer mi? Allah belanızı versin sizin. Bu namussuzluk, bu şerefsizlik, bu haysiyetsizlik, bu ahlaksızlık" dedi.

“PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM”

Gürkan, "Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağım. Bu namussuzluğu, bu şerefsizliği yapanların yakasını bırakmayacağım. Sonuna kadar takipçisi olacağım. Burada kameralarımız da var, arkadaşlarımız kamera kayıtlarını da inceliyorlar. Hepsini inceleyeceğiz ve inanıyorum ki, adli makamlar bu namussuzluğu Edirne halkına reva görenleri mutlaka tespit edecek. Biz de sonuna kadar bunun takipçisi olacağız. Değerli Edirneliler, bu sorunu çözmek için sonuna kadar çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Ama bu bilindiği kadar kolay bir iş değil. Bunun özel dalgıçları varmış, Gürcistan'dalarmış, gerekirse özel bir uçak tutup getireceğiz" ifadelerini kullandı.

recep-gurkandan-icme-suyuna-sabotaj-iddiasi-bu-serefsizligi-yapanlarin-yakasini-birakmayacagim-5539-dhaphoto11.jpg

İlgili Haberler
Yürüyen merdivenlerin yürüdüğünü göre göre yürümüyor diye yalan haber yaptılar. Hiç utanmanız yok mu yüzünüz de mi kızarmıyor
Metrobüsün yürüyen merdivenlerine suikast yapan halk düşmanlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Utanmadan bir de kutlama yaptılar
Yürüyen merdiven sabatojcılarına suç duyurusu
Yürüyen merdiven teröristlerinin kim olduğu ortaya çıktı. Bu İBB değil halk düşmanlığı
Öne Çıkanlar
Rezerv alan yasasıyla toprağın altı Türklere üstü Araplara!
Rezerv alan yasasıyla toprağın altı Türklere üstü Araplara!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Beşiktaş'ı 5'iktaş yapanlara kim helal edecek hakkını? Gürel Yurttaş yazdı
Beşiktaş'ı 5'iktaş yapanlara kim helal edecek hakkını? Gürel Yurttaş yazdı
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ilk sinyali verdi
Asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ilk sinyali verdi
Vatandaş yapılan Afgan’ın 2 karısını da eş olarak kayda geçirdiler. Binlerce Afgan vatandaş yapılmış
Vatandaş yapılan Afgan’ın 2 karısını da eş olarak kayda geçirdiler. Binlerce Afgan vatandaş yapılmış
Son Haberler
Rezerv alan yasasıyla toprağın altı Türklere üstü Araplara! Gündem
Rezerv alan yasasıyla toprağın altı Türklere üstü Araplara!
Almanya’da yeni vatandaşlık yasası protesto edildi Dünya
Almanya’da yeni vatandaşlık yasası protesto edildi
Ters şeritten gelen minibüs motosikleti ezdi Gündem
Ters şeritten gelen minibüs motosikleti ezdi
Petrolün patronundan flaş karar. Brezilya da OPEC'e dahil oluyor Ekonomi
Petrolün patronundan flaş karar. Brezilya da OPEC'e dahil oluyor
İsrail İspanya Büyükelçisini geri çağırdı Dünya
İsrail İspanya Büyükelçisini geri çağırdı
Denizli’de miras tartışmasında taş ve sopalarla öldürüldü Gündem
Denizli’de miras tartışmasında taş ve sopalarla öldürüldü