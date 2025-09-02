İçme suyuyla bahçe sulayanlar yandı! Patnos mercek altında

Kaynak: İHA
Patnos’ta içme suyuyla bahçe sulayanlara karşı denetimler sıkılaştı. Başkan Taşkın, kaçak kullanıma izin vermeyeceklerini belirtirken, usulsüz su kullanımı yapanlara para cezası uygulanacağını açıkladı.

Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, ilçedeki su sıkıntısına rağmen içme suyunun bahçe ve bostan sulamasında kaçak kullanılmasına karşı denetimleri artırdı. Kaçak kullanım tespit edildi.

MAHALLELERDE DENETİM VE TESPİTLER

Sütlüpınar ve Yunus Emre Mahalleleri’nde sabah erken saatlerde yapılan kontrollerde, çok sayıda bahçenin içme suyuyla sulandığı belirlendi. Bu durum, suyun usulsüz kullanımını ortaya koydu.

me-suyuyla-bahce-sulayanlar-yandi-patnos-mercek-altinda-yenicag-2.jpg

BAŞKAN TAŞKIN’DAN NET MESAJ

Başkan Taşkın, “Binlerce kişinin hakkı olan içme suyunun kaçak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Bu, halkımıza zulümdür. Suyu usulsüz kullananlara karşı caydırıcı yaptırımlar uygulayacağız” diyerek tepki gösterdi.

KAÇAK KULLANIMA PARA CEZASI

Belediye, içme suyunu bahçe ve bostan sulamasında kaçak kullananlara para cezası uygulayacak. Bu karar, suyun adil kullanımını sağlamak ve kaçak kullanımı önlemek için alındı.

me-suyuyla-bahce-sulayanlar-yandi-patnos-mercek-altinda-yenicag-1.jpg

