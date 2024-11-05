İcradan satılık yalıya değerinin çok altında teklif. İstanbul'un en gözde semtinde

Beykoz’un tarihi ve değerli yapılarından biri olan Yağcı Şefik Bey Yalısı, son dönemde bir icra ihalesiyle gündeme geldi. Faruk Yalçın’ın ardında bıraktığı 4 milyar dolarlık servetin bir parçası olan bu yalı, Beykoz İcra Müdürlüğü tarafından satışa çıkarıldı.

Osman Yalçın’a ait olan yalının 5’te 1 hissesine biçilen değer, 280 milyon TL olarak belirlendi. Ancak, ihaleye sadece 141 milyon TL’lik bir teklif geldi. İhale başlangıç bedeli 140 milyon 30 bin TL olup, bu teklif yalı hissesi için belirlenen değerle uyumsuz kaldığı için satış gerçekleşmedi.

Yalının satış süreci bir sonraki ihaleye ertelendi. Eğer bu satış da gerçekleşmezse, yalı yeniden satışa çıkarılacak. Beykoz’un Kanlıca semtinde bulunan ve tarihi bir yapıya sahip olan bu yalı, 3 dönümlük bir alanda yer almakta. Yalının üzerine kurulu olduğu rıhtım ise 58 metre uzunluğunda. Bu tarihi yapının değerinin ne olacağı ise merak konusu.

YALININ TARİHÇESİ

Yağcı Şefik Bey Yalısı, 1905 yılında inşa edilmiştir. Sultan II. Abdülhamid’in kız kardeşi Cemile Sultan için satın alınan bu yalı, 1871 yılında büyük bir yangın sonucu tahrip olmuştur. Yangından sonra sadece iskele bitişiğindeki selamlık kısmı korunabilmiştir. 1905’te ise Donan Cemiyeti Reisi Yağcı Hacı Şefik Bey ve ortağı İsmail Bey, yangında zarar gören arsanın üzerine yeni bir bina inşa ettirmiştir.

MİMARİ ÖZELLİKLERİ

Yalının inşasında Art-Nouveau etkisi görülse de, eklektik bir tarzda inşa edilmiştir. Ahşap bağdadi tekniğiyle yapılan iki katlı bu yapı, simetrik ve köşk tipi bir sahilhanedir. Ayrıca, yapının cepheleri, pencereleri ve iç dekorasyonunda dikkat çeken süslemeler mevcuttur. Geleneksel bir cumba yerine, çokgen biçimli kule görüntüsü veren çıkıntılar, yalının mimari estetiğine farklı bir boyut katmaktadır.

KORUMA ALTINDA

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Kurulu tarafından 1971 yılında koruma altına alınan bu yalı, tarihi dokusu ve mimarisiyle büyük bir öneme sahiptir. Kültürel miras olarak tescil edilmesi, yapının korunmasını sağlamaktadır.

Yalının ilk ihalesi gerçekleşmediği için, satış süreci bir kez daha devam edecek. İkinci ihale 4 Kasım’da yapılacak ve yalıya yeniden teklif verilecektir. Eğer satış gerçekleşirse, bu tarihi yapı yeni bir sahibine kavuşmuş olacak.