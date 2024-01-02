İçtiğiniz Salep sahte olabilir

Salep Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde yetişiyor. Özellikle kış aylarında pek çok insanın keyifle içtiği bir içecek. En fazla Burdur'da yetişiyor.

Salep iştah açıyor. Üst solunum yollarını yumuşatarak bağırsakları düzenliyor. Salep ayrıca vücut sıcaklığını da dengede tutuyor.

Bedenin direncini artırıyor.

Kalbin düzenli çalışmasını sağlıyor.

Anne sütünü artırıyor.

Sinirleri yatıştırıyor.



Salep, orkide bitkisinin yumrusundan elde ediliyor. Toz halde tüketiliyor. Kış aylarının vazgeçilmezi. Peki keyifle içtiğimiz Salep sahte olabilir mi? İşte yanıtı

SALEP SAHTE OLABİLİR Mİ?

Uzmanlar Salep ile ilgili uyarılar da yapıyor...

Genellikle marketlerde ambalajlarda satışa sunulan Salep uygun fiyatından ötürü sıkça tüketiliyor. Toz ya da veya likit olarak şişelerde satışa sunulan salep, fiyatı ve içinde kullanılan ürünler nedeniyle tüketicinin aklına bazı soruları da getiriyor. O soru şu: “İçtiğimiz Salep gerçek mi?" Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, o sorunun yanıtını şöyle veriyor:

“Salep kesinlikle bilinçli olarak tüketilmelidir. Ambalajlı alınan salebin içindekilerin mutlaka okunması gerekir. Kış aylarında çokça toz Salep tüketiyoruz. Şişelerde sıvı salep tüketimi de var. İçeriğine baktığımızda binde 4 salep görülüyor. Toz salebin yüzde 70'inde şekerin yanı sıra aroma verici, kıvam artırıcı ve katkı maddesi yer alır. O salebin içeriğinde binde 1 ya da binde 4 oranında salep kullanılıyor. Salep orkide bitkisinin yumrusundan elde edilir toz hale gelir ve süt ile birleştirilerek tüketilir. EN sağlıklı Salep yüzde 100 sağlıklı salep olmalıdır...

Bazı ürünlerinin çoğunda limonata, muzlu ya da çilekli, çikolatalı gofret, resmi görülür. Onlarda binde 6 civarında bulunuyor. Alacak olan kişilerin içeriklerini kesinlikle okumaları şarttır.”

DHA