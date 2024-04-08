"İdam cezasını tekrar getireceğiz"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ülkesinde idam cezasının yeniden yürürlüğe konması çağrısında bulundu. Bu açıklamanın özel nedeni, iki yaşındaki kız çocuğu Danka ile ilgili kayıp vakası. Polis küçük Danka'nın cesedini arıyor.

Bu bağlamda ilk olarak perşembe günü, kızın bir trafik kazasında öldüğünü itiraf eden iki kişi tutuklanmıştı.

DANKA VAKASI: ŞÜPHELİ (40) SORGU SIRASINDA ÖLDÜ

Fail olduğu iddia edilen kişilerden birinin iki yakın akrabası da cumartesi günü tutuklandı. Bunlardan biri olan 40 yaşındaki bir adam dün gece gözaltında hayatını kaybetti.

N1 televizyon kanalının aktardığı haberlere göre, görevli doktor doğal bir ölüm nedeni tespit ederken, savcılık cesede otopsi yapılmasını istedi.

DAHA ÖNCE DE ÇAĞRI YAPTI

Vučić, bir yıl önce Belgrad ve Mladenovac 'ta meydana gelen iki katliamda 19 kişinin öldürülmesi üzerine idam cezasının yeniden getirilmesi için kampanya başlatmıştı. Sırbistan'da ölüm cezası 2002 yılında kaldırılmıştı.