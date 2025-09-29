İddialı başlamıştı! Fenomen dizi reytinglere dayanamadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hande Erçel ile Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı Kore uyarlaması Aşk ve Gözyaşı izlenme rekorlarının altında kalınca kanal dizinin fişini çekti. Fenomen dizi iddiaya göre 6. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Hande Erçel ile Barış Arduç'un Güney Kore yapımı Queen of Tears'den uyarlanan dizileri Aşk ve Gözyaşı seyircinin istediğini veremedi. Dizi beklenilen reytinglerin altında kalınca kanal dizinin fişini çekti.

0x0-1758014869013.webp

İddialara göre Aşk ve Gözyaşı 6. bölümüyle ekrana veda edecek. Sosyal medyada dizinin final olacağı konuşulurken yapım şirketinden resmi bir açıklama ise gelmedi.

7-001.jpg

AŞK VE GÖZYAŞI KONUSU

Dizi, evlilikleri boşanma eşiğine gelen Meyra ve Selim’in hayatına, beklenmedik bir hastalık haberiyle giren kırılma anını anlatıyor. Bu kriz, çiftin ilişkisini yeniden tanımlayan “ikinci şans” temalı bir hikayeye dönüşüyor.

7u.jpg

8590-ask-ve-gozyasi-2-bolum-izle-atv-ask-ve-gozyasi-yeni-bolum-canli-izle.webp

t.webp

