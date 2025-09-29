İddialı başlamıştı! Fenomen dizi reytinglere dayanamadı

Hande Erçel ile Barış Arduç'un Güney Kore yapımı Queen of Tears'den uyarlanan dizileri Aşk ve Gözyaşı seyircinin istediğini veremedi. Dizi beklenilen reytinglerin altında kalınca kanal dizinin fişini çekti.

İddialara göre Aşk ve Gözyaşı 6. bölümüyle ekrana veda edecek. Sosyal medyada dizinin final olacağı konuşulurken yapım şirketinden resmi bir açıklama ise gelmedi.

AŞK VE GÖZYAŞI KONUSU

Dizi, evlilikleri boşanma eşiğine gelen Meyra ve Selim’in hayatına, beklenmedik bir hastalık haberiyle giren kırılma anını anlatıyor. Bu kriz, çiftin ilişkisini yeniden tanımlayan “ikinci şans” temalı bir hikayeye dönüşüyor.