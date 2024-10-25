İddialı başlamıştı! O dizinin fişi de çekildi

İddialı diziler yeni sezonda peşpeşe final yapıyor. Son olarak Kanal D'nin yeni dizisi Güzel Aşklar Diyarı'nın ardından bir final haberi daha geldi.

İDDİALI BAŞLAMIŞTI FİNAL YAPIYOR

Senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı konusuyla seyircileri ekrana kilitleyen Karadut dizisi, ilk bölümüyle büyük ses getirmişti. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizide başrol olan İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'ın rol aldığı Karadut dizisinin fişi çekiliyor. Dizinin 6. bölümünde final yapmasına karar verildi.

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, Almanya'da dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tamamladı. Ünlü ismin dedesi Selanik Arnavutlarından.

Helvacıoğlu, ilk kez Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde ekrana çıktı. Polisiye dizisinin ardından Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu ve Güneşin Kızları gibi birbirinden başarılı ses getiren projelerde yer aldı.

2016 yılında ise Demet Özdemir’in başrol olduğu No: 309 dizisinde "Pelin Su" karakterine hayat verdi. No: 309’un ardından ise yine senaryosuyla izleyicisini ekrana kilitleyen Sen Anlat Karadeniz dizisinde başrol oldu. Şimdiler de ise Şükrü Özyıldız ile Karadut dizisinde başrolü paylaşıyor.