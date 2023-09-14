İddialı dizi ekrana veda ediyor. Yayın günü değişmişti

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Ruhun Duymaz dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Şükrü Özyıldız ve Burcu Özberk'in yer aldığı Ruhun Duymaz farklı konusuyla dikkat çekiyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrasında Ruhun Duymaz final yapacağı iddiaları gündeme geldi.

FOX’un iddialı dizisi Ruhun Duymaz’ın yayın günü değişmiş ve dizi sezon başlayınca cumartesine alınmıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Burcu Özberk ile Şükrü Özyıldız’ıı buluşturan dizi 9. bölümde ekran veda ediyor.