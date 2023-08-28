İddialı yarışmacı MasterChef'e gözyaşlarıyla veda etti. ''Şampiyon olmaya geldim'' demişti

Masterchef'in ekrana gelen son bölümünde bir yarışmacı All Star'a veda etti. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı Masterchef'te yukarıda oturan iki yarışmacı rahatsızlandı. İkinci etapta yapılan şef tabağı ise yarışmacıları zorladı.

İddialı yarışmacı MasterChef'e gözyaşlarıyla veda etti. ''Şampiyon olmaya geldim'' demişti

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Masterchef'te hafta boyunca mavi ve kırmızı takım kıyasıya mücadele etti.

Barbaros'un kaşık aldığı Masterchef'te eleme adayları olan Tolga, Gamze, Dilara, Ayaz, Barış, Eray ve Batuhan iki etaplı eleme oyununda mücadele etti. Yarışmacılara ilk etapta kızılcık ürünü verildi. Eleme adayları 45 dakikada kızılcık ürününden yaratıcı tabaklar çıkardı.

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ALİCAN VE ÇAĞATAY HASTALANDI

Alican ve Çağatay dokunulmazlık oyununda rahatsızlandı. Alican'ın ateşinin çıktığı öğrenildi. Alican geçtiğimiz hafta dokunulmazlık oyununda yaptığı açıklamada Herediter Anjiyoödem genetik rahatsızlığına sahip olduğunu belirtmişti.

Çağatay son ödül oyununda da rahatsızlığı nedeniyle yer alamamıştı.

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ERAY TALİHSİZLİK YAŞADI

Eray ilk turda talihsizlik yaşadı. Eray'ın tabağını dolaba koyarken biraz devrildiği görüldü. Arkadaşları Eray'a devam edeceğini bir sorun olmadığını belirtti. Eray daha sonra şeflere tabağını sundu.

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EN BAŞARILI TABAK BELLİ OLDU

Kızılcık ürününden en başarılı tabağı Gamze yaptı. Gamze'den sonra ikinci tura kalmadan sekizinci haftaya devam eden isim Tolga oldu. Gecenin üçüncü isminin Batuhan olduğu açıklandı.

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ŞEF TABAĞINA GEÇİLDİ

Son dörde Barış, Dilara, Eray ve Ayaz kaldı. Yarışmacılar Mehmef Şefin, 'Fıstık' isimli tabağını yaptı. Mehmef Şef, yarışmacılarla birlikte tabağı hazırladı. 'Fıstık' isimli tabağın zorluğu dikkat çekti.

Barış tabağı yapmadan önce yaptığı açıklamada, "Şefim bu kadar da acımasız olunmaz." dedi. Dilara, "Bugün Mehmef Şefin tabağı geldi. Oldukça zor bir tabak" açıklamasında bulundu.

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VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

Mehmef Şefin tabağını en başarılı yapan isim Ayaz oldu. Gecenin en başarılı ikinci tabağını yapan isim ise Dilara olarak açıklandı. Son ikiye Barış ve Eray kaldı. Masterchef'e veda eden isim Eray oldu. Eray 'Bugün değildi' diyerek gözyaşlarını tutamadı.

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Eray yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Burada çok daha ilerleyeceğim yerler görüyordum. Özür diliyorum sizden. Böyle gelmek istemezdim önünüze. Ben şampiyonluğa geldiğim yarışmada 7.haftadan burayı terk ediyorum.

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Benim için çok zor ve kötü bir durum. Ben bu stresi kaldıramadım ve bugün veda ettim. Takım oyunlarında da çok iyi olduğum söylenemezdi. Ağlayarak veda ediyorum.

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