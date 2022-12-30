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İDOB "Yeni Yıl Konseri" ile 2022'ye veda etti

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, "2023 yılına Merhaba!" demek için, "Yeni Yıl Konseri" ile, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverler ile buluştu.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 14:00
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İDOB "Yeni Yıl Konseri" ile 2022'ye veda etti

İDOB ''Yeni Yıl Konseri'' ile 2022'ye veda etti
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İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, korosu, solistleri, bale ve modern dans sanatçılarının görkemli bir program sunduğu gecede; Dünya çapında çok beğenilen ve izlenen opera ve bale repertuvarına ait eserlerden bölümler, seyirciler tarafından ilgi ile izlenerek, yoğun alkış aldı. Konserde; İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı Zdravko Lazarov yönetirken, Paolo Villa yönetimindeki İDOB Korosu sahnedeydi. Programdaki koreografiler ise Ayşem Sunal Savaşkurt ve Beyhan Murphy imzalıydı. İDOB Orkestrasının Başkemancısı ise Oleksandr Samoylenko idi. Konser programında; Wagner'in "Die Meistersinger von Nürnberg", Donizetti'nin "Aşk İksiri", Verdi'nin "Nabucco", "Rigoletto", "Il Trovatore", Rossini'nin "Guillaume Tell", Puccini'nin "La Rondine", Borodin'in "Prens İgor"operalarından bölümler seslendirilecek. Ayrıca Minkus'un "La Bayadère" Balesi'nden, Bizet'nin "Carmen" Operası'ndan, Gounod'nun "Faust" Operası'ndan seçilmiş bale ve modern dans bölümleri sanatseverlere sunuldu.

Konserde Solistler ; Caner Akgün, Caner Akın, Göktuğ Alpaşar, Perihan N.Artan, Hazal Ata, Sevim Ateş, Serkan Bodur, Bergüzar Çelebi, Berk Dalkılıç, Evren Ekşi, Ali Murat Erengül, Alper Göçeri, Nesrin Gönüldağ, Betül Görgülü, Gülbin Günay, Murat Güney, Ayşenur Ayyıldız Haksoy, Mithat Karakelle, Burak Kul, Bülent Külekçi, Hüseyin Likos, Anıl Önder, Sevan Şencan, E. Tuğba Tekışık, Evren Işık Yasemin ve Solist Dansçılar; Zuhal Karaca, M.Nuri Arkan, Deniz Polat sahnedeydi.

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