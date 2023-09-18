İDOB'un yeni sezonu 27 Eylül'de başlıyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 2023-2024 sanat sezonu 27 Eylül'de başlayacak.

KAYNAK: AA
İDOB'un yeni sezonu 27 Eylül'de başlıyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 2023-2024 sanat sezonuna Atatürk Kültür Merkezi'nde 27 Eylül'de düzenlenecek "Sezon Açılış Gecesi" konseriyle başlayacak.

İDOB'tan yapılan açıklamaya göre, biletlerin satışa çıkar çıkmaz tükendiği konser, 30 Eylül akşamı Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin açılış etkinliği olarak da gerçekleştirilecek.

Konserde İDOB solistleri, solist dansçıları, orkestrası, korosu ve "Modern Dans Topluluğu İstanbul" projesi dansçılarıyla sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Aralarında Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Vincenzo Bellini , Giuseppe Verdi, Pyotr İlyiç Çaykovski, Gaetano Donizetti, Pietro Mascagni, Charles Gounod, Giacomo Puccini ve Georges Bizet'in bulunduğu dünyaca ünlü bestecilerin, dünya opera repertuvarındaki başyapıtlarından seçkiler ve Ludwig Minkus ile Adolphe Adam'ın unutulmaz bale eserlerinden çarpıcı bölümler konserde dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Konserin orkestra şefliğini İbrahim Yazıcı, koro şefliğini ise Volkan Akkoç üstleniyor.

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