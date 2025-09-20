İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı uzmanlardan mucize öneriler

İdrar yolu enfeksiyonlarına (İYE) karşı yeni önleyici stratejiler, dünya genelinde bilim insanlarının odak noktası haline geldi. Özellikle kadınlarda sıkça görülen bu rahatsızlığın önüne geçmek için beslenme alışkanlıkları, hijyen ve yaşam tarzı değişikliklerine dair yeni bilimsel bulgular ortaya çıktı.

İdrar yolu enfeksiyonu (İYE), dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen yaygın bir sağlık sorunu.

Kadınlarda erkeklere kıyasla daha sık rastlanan bu rahatsızlığın önüne geçmek için bilim dünyası, yıllardır süregelen araştırmalarına hız verdi.

Son dönemde yapılan çalışmalar, bu enfeksiyonların önlenmesinde bol su tüketiminin ve kişisel hijyenin yanı sıra, belirli besin takviyeleri ve yaşam tarzı değişikliklerinin kritik rol oynadığını ortaya koydu.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir makalede, Harvard Tıp Fakültesi'nden Dr. Christopher Walsh, bol su içmenin idrar yolunu temizleyerek bakterilerin yerleşmesini engellediğini vurguladı.

Dr. Walsh, “Günde en az 2 ila 2,5 litre su içmek, mesanenin düzenli olarak boşaltılmasını sağlar ve böylece enfeksiyon riskini önemli ölçüde azaltır” şeklinde bir açıklamada bulundu.

Diğer yandan, idrar yolu enfeksiyonlarına yol açan bakterilerin mesanenin duvarına yapışmasını engellediği bilinen D-mannoz adlı doğal şeker, bilimsel çevrelerin ilgi odağı oldu.

Almanya'daki Heidelberg Üniversitesi'nde görevli mikrobiyolog Dr. Anna Schmidt, D-mannozun özellikle nükseden enfeksiyon vakalarında etkili bir takviye olabileceğini belirtti.

Dr. Schmidt, “D-mannoz, bakterilerin hücrelere tutunma yeteneğini bloke ederek onların idrarla atılmasını kolaylaştırıyor” ifadesini kullandı.

Ayrıca, kızılcık suyunun veya takviyelerinin İYE'yi önlemedeki rolü de yeniden gündeme geldi. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, kızılcıktaki proantosiyanidinler (PAC'ler) adı verilen bileşiklerin, özellikle E. coli bakterisinin mesane duvarına yapışmasını engellediğini keşfetti. Bu araştırmayı yöneten Prof. Dr. Elizabeth Carter, “Kızılcık takviyeleri, özellikle risk altındaki bireyler için yararlı bir strateji olabilir” yorumunu yaptı.

Probiyotiklerin kullanımı da yeni bir önleyici yöntem olarak öne çıktı. Londra King's College Hastanesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Michael Davies, laktobasiller gibi iyi bakterilerin idrar yollarındaki pH dengesini koruyarak zararlı bakterilerin çoğalmasını engellediğini açıkladı.

Dr. Davies, bu nedenle yoğurt ve kefir gibi probiyotik zengini gıdaların düzenli olarak tüketilmesini önerdi.

Cnsel ilişki sonrası mesanenin boşaltılması ve tuvalet hijyenine dikkat edilmesi gibi basit ancak etkili yaşam tarzı değişikliklerinin de enfeksiyon riskini azalttığı uzmanlar tarafından sıkça dile getirildi.

Bilim insanları, bu basit önlemlerin geniş kitlelere ulaştırılmasıyla idrar yolu enfeksiyonu vakalarında belirgin bir düşüş sağlanabileceğine inandı.