IEP tek tek saydı! Sonuçlar gündeme damga vurdu

Terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve Meclis'te kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" ile iktidarın başlattığı 'Terörsüz Türkiye' adımları devam ederken, ekonomik kriz, siyasi istikrarsızlık, kaçak göçmen krizi gibi milli güvenlik tehditleri gündemdeki yerini koruyor...

Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP), her yıl yayımladığı Küresel Huzur Endeksi raporunu bu yılda yayımladı. Dünyanın en huzurlu ülkeleri açıklandı. İzlanda'nın zirvede yer aldığı listede, Türkiye'nin puanının geçen yıla göre daha da kötüleştiği görüldü.

163 ülkenin güvenlik, çatışma ve militarizasyon gibi 23 farklı kriterde karşılaştırıldığı listede en huzurlu ülkeler tek tek sıraya dizildi.

EN HUZURLU ÜLKELERİN BAŞINDA İZLANDA VAR

2025 yılı verilerine göre dünyanın en huzurlu 20 ülkesi şöyle:

İzlanda

İrlanda

Yeni Zelanda

Avusturya

İsviçre

Singapur

Portekiz

Danimarka

Slovenya

Finlandiya

Çekya

Japonya

Malezya

Kanada

Hollanda

Belçika

Macaristan

Avustralya

Hırvatistan

Almanya

TÜRKİYE 146. SIRADA

Türkiye'nin, 163 ülke arasında 146. sırada yer aldığı görüldü. Türkiye’nin huzur puanı geçen yıla göre daha da gerileyerek 2.852 olarak kayda geçti.

Bölgesel değerlendirmede de Türkiye, “Doğu Avrupa ve Orta Asya” kategorisinde 13. sırada yer buldu.

"TÜRKİYE SİNİR KÜPÜ ÇIKTI"

Sonuçlar gündeme damga vurdu. Sosyal medyada "Türkiye yine sinir küpü çıktı" yorumları yağıyor...

Öte yandan vatandaşlar her devletin, milli varlığına, bekasına ve güvenliğine yönelik tehditlere karşı tedbirler almak zorunda olduğunu yetkililere sık sık hatırlatıyor...