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İETT 700 şoför alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İETT, 700 şoför alımı yapacağını duyurdu. Başvurular internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 18:31
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İETT 700 şoför alacak

İETT 700 şoför alacak
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İBB'den yapılan açıklamada, nüfusuyla Avrupa'nın 23 ülkesinden büyük İstanbul'da, toplu ulaşımın yaklaşık yüzde 60'ının lastik tekerlekli ulaşım olan otobüslerle sağlandığı belirtildi.

Dünyanın farklı metropollerinde bu hizmetin birçok farklı kurum tarafından eş zamanlı sağlandığı, İETT'nin ise bu hizmeti kentte büyük bir gayret ve emekle tek başına sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, "152 yıllık köklü geçmişi ile bir kamu kurumu olan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin en önemli kurumlarından olan İETT, kadrosunu güçlendirmek için yeni çalışma arkadaşlarını kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle 700 otobüs şoförü İETT'de işe alınacak." ifadeleri kullanıldı.

En az 1 yıllık E sınıfı veya yeni D sınıfı sürücü belgesi olan herkesin "kariyer.ibb.istanbul" adresinden başvurularını yapabileceği vurgulanan açıklamada, İETT'nin son 3 yılda başlattığı ve halihazırda 115'e ulaşan kadın şoför sayısını artırmak için de özellikle kadınların başvuru yapmasının arzu edildiği aktarıldı.

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