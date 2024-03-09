İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Saat 16.30 sıralarında Battalgazi Mahallesi Tesbih Sokak'ta meydana gelen kazada iddiaya göre, ara sokaktan çıkan Ferhat Kaya idaresindeki otomobil, Bayram Uçan idaresindeki İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki 4 kişi ile otobüste bulunan yolculardan 2'si yaralandı. Bu esnada, otomobilde bulunan yaralılardan biri, araçta sıkıştı.

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Gelen ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışarak yaralanan bir kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Araç içerisinde sıkışan yaralı, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa konuldu. Diğer yaralılar da ambulanslara alınarak hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Kazayı yara almadan atlatan İETT otobüsü şoförü Bayram Uçan, ifadesinin alınması için ekipler tarafından polis merkezine götürüldü. Kaza sebebiyle otomobil kullanılmaz hale gelirken, otobüsün camlarının kırıldığı görüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazanın görgü tanığı Özal Özgürbüz, “Aşağıdan gelen otomobil hızlıydı. İETT otobüsüne vurdu. Biz dükkanın önündeydik. Biz de büyük bir tehlike atlattık. 4 otomobilde, 2'si de otobüste yaralı vardı. Otobüs doluydu. Bizim dükkana da girebilirdi otobüs. Bir metre mesafe kaldı” şeklinde konuştu.