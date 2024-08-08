İETT otobüsü kuaföre girdi. 6 kişi yaralandı

Kaza, Pendik ilçesi Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, B.D. kontrolündeki İETT otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce cadde üzerinde park halindeki motosiklete çarptı, ardından bir erkek kuaförüne daldı.

Kazada, otobüste bulunan biri çocuk 6 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

OTOBÜS KOLONA ÇARPINCA BİNA TAHLİYE EDİLDİ

İETT otobüsünün çarptığı binanın kolonu ağır hasar aldı. Otobüsü vinç yardımıyla kaldırma çalışmaları devam ederken, bina tahliye edildi.

Kaza hakkında konuşan esnaf Tufan Bulut, "İETT otobüsü bir anda dükkana girdi. Biz de ne olduğunu anlamadık. O esnada dükkanda 6-7 kişiydik. Otobüs kolona çarpınca kendimizi dışarı attık. Müşteriler yere yattı, cam parçaları uçuştu. Bildiğim kadarıyla 6 kişi yaralandı, biri çocuktu ve durumu ağırdı. Sağlık ekipleri yaralıları aldı götürdü. Çevreden duyduğuma göre, önce bir motosiklete çarpıp sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek bizim dükkana girmiş. Zaten bu noktada İETT araçlarının geçmesi hep sorun oluyordu, yol çok dardı. Binayı boşalttılar" dedi.