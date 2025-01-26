İETT otobüsünün yaya geçidinde çarptığı kadın öldü! O anlar kamerada...

Düzenleme: Kaynak: DHA
İETT otobüsünün yaya geçidinde çarptığı kadın öldü! O anlar kamerada...

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaya geçidini kullanarak karşıya geçmeye çalışan 65 yaşındaki Nergül Taşgöz'e İETT otobüsü çarptı. Kazada ağır yaralanan Taşgöz hastanede yaşamını yitirdi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziosmanpaşa'da 21 Ocak günü yaya geçidini kullanarak karşıya geçen Nergül Taşgöz'e(65) İETT otobüsü çarptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Taşgöz, hayatını kaybetti. Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza 21 Ocak günü saat 09.20 sıralarında Sarıgöl Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede yaya geçidini kullanarak karşıya geçen Nergül Taşgöz'e, 50A hat numaralı Edirnekapı-Gaziosmanpaşa seferini yapan İETT otobüsü çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Kazanın şiddetiyle yola savrulan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Taşgöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çevredekilerin tepki gösterdiği otobüs şoförü Vefadin K., polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yaya geçidinden karşıya geçen kadına İETT otobüsünün çarptığı ve kadının yola savrulduğu anlar yer alıyor.

İETT otobüsünün yaya geçidinde çarptığı kadın öldü! O anlar kamerada...

İETT otobüsünün yaya geçidinde çarptığı kadın öldü! O anlar kamerada...

İETT otobüsünün yaya geçidinde çarptığı kadın öldü! O anlar kamerada...

İETT otobüsünün yaya geçidinde çarptığı kadın öldü! O anlar kamerada...

İETT otobüsünün yaya geçidinde çarptığı kadın öldü! O anlar kamerada...

İETT otobüsünün yaya geçidinde çarptığı kadın öldü! O anlar kamerada...

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