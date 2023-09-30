İETT’de mantar yetişiyor haberi yalan çıkan Sabah yazarı Melih Altınok çark etti

Sabah yazarı Melih Altınok, köşesine taşıdığı ve yalan çıkan “İETT’de mantar yetişiyor” haberi sonrası okuyucularından ve İBB Sözcüsü Murat Ongun’dan özür diledi.

İETT’de mantar yetişiyor haberi yalan çıkan Sabah yazarı Melih Altınok çark etti

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, iktidara yakın medyada yer alan "İETT otobüslerinde mantar yetişiyor" şeklinde sunulan ve köşesine taşıdığı haberin yalan çıkması sonrası bugün şunları yazdı:

"Evet, medyada sürekli bakımsızlıklarıyla gündeme gelen İBB otobüslerinde mantar bitmesi gözüme çok da sürreal bir iddia gibi görünmemişti. Hayatın doğal akışına uygundu. Görüntüler de tatmin edici seviyede netti. Ben de sorunun vardığı trajikomik seviyeyi çok iyi tasvir ettiğini düşündüğüm için ironik bir yazı yazdım"

"Seçim süreci yaklaşırken daha dikkatli olmalıydım" diyen Altınok, "Murat Ongun'dan ve okurlarımdan özür diliyorum"

NE OLMUŞTU?
Sosyal medyada yer alan bir görüntü sonrasında iktidara yakın medyada, İETT otobüslerinde mantar olduğu iddiası servis edilmişti.

Sabah yazarı Melih Altınok dün yayınlanan "Kabul edin mantarlar çok iyi" başlıklı köşe yazısında, "Bir vatandaş görüntülemiş. Evet, evet bildiğiniz şapkalı mantar; küf müf değil. Burcu nedir, Merkür retrosu metroya girip yürüyen merdivenleri bozduğundan beri ne hâldedir bilmiyorum ama Murat Ongun’dan iddiayla ilgili bir açıklama bekliyoruz. Öyle ya haberlerde “organik” diyorlar ama kültür mantarı da olabilirler. Zehirli falan olmasınlar sonra? Mantar bu, sağı solu belli mi olur. Bu arada itiraf et Murat; iki gazeteci olarak konuşuyoruz, mantarları görünce sen de içinden bir “oha” çektin değil mi?" ifadelerini kullanmıştı.

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