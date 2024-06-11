İflas eden gıda devi satıldı. Yeni sahipleri şok etti

Düzenleme: Kaynak: Sanayi Gazetesi
İflas eden gıda devi satıldı. Yeni sahipleri şok etti

ABD’nin Illinois Eyaleti’nde 109 yıl önce mandıra çiftçisi Peter Oberweis tarafından kurulan ve kısa sürede büyük atılım yapan Oberweis Dairy şirketi iflas etti. Şirketin yeni sahibi özel sermaye şirketi Hoffmann Companies oldu.

İflas ve konkordota haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Her ay irili ufaklı onlarca şirket girdikleri maddi krizden kurtulamayınca son çare olarak satılıyor.

Son satılan şirketlerden biri de 109 yıllık dondurma şirketi Oberweis Dairy oldu.

Şirketin 4 milyon dolardan fazla borcu olduğu açıklanan Oberweis Dairy şirketi satıldı ve iflastan kurtuldu.

Yapılan açık artırmada Oberweis Dairy'ın yeni sahibi Florida merkezli özel sermaye şirketi Hoffmann Companies oldu. Anlaşma, ABD İflas Mahkemesi tarafından onaylandı ve resmileşti.

Bu sene el değiştiren Oberweis Dairy 1951 yılında Illinois Cumhuriyetçi politikacı Jim Oberweis'in ailesi tarafından kurulmuştu.

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