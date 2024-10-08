İflas eden kripto para platformundan flaş adım. Müşterilerine geri ödeme yapacak

Yaklaşık iki yıl önce iflas eden kripto borsası FTX, müşterilerine geri ödeme yapmak için mahkemeden onay aldı. ABD iflas mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, kurucusu Bankman-Fried’ın sorumlu tutulduğu FTX’in iflasından dolayı mağdur olan müşterilere, kayyum tarafından hazırlanan geri ödeme planı kapsamında ödeme yapılmasına onay verildiği belirtildi. Böylece borsanın iflasından iki yıl sonra FTX’in yeniden yapılanma planı resmi olarak kabul edilmiş oldu.

Delaware Bölgesi ABD İflas Mahkemesi Yargıcı John Dorsey tarafından onaylanan plana göre, alacaklıların %98'i talep değerlerinin en az %118'ini nakit olarak alacak. Yargıç Dorsey, açıklamasında FTX'in 11. bölüm iflasının oldukça karmaşık ama benzer uyuşmazlıkların nasıl ele alınacağına dair örnek bir dava olduğunu söyledi.

ÖDEME PLANINDAN MEMNUN OLMAYANLAR DA VAR

FTX kayyumu geri ödeme için mahkemeden onay alsa da, en büyük FTX alacaklı grubunu temsil eden Sunil Kavuri, planı eleştiren isimlerin başında geliyor. Kavuri, borsanın 2022'de iflas başvurusunda bulunduğunda kripto para birimlerinin dolar değeri yerine ayni olarak ödenmesi gerektiğini düşünüyor.

Bazı alacaklıları temsil eden diğer bir avukat, David Adler da mahkemede, alacaklıların ödemelerini ayni olarak değil de nakit olarak almaları halinde yüksek miktarda bir vergi ödeyeceklerini hatırlattı. Yargıç Dorsey ise ayni miktarda dağıtım talebini reddederek, borsanın yerel varlığı FTT’nin değerinin sıfır olduğunu bir kez daha teyit etti. Dorsey, “FTT tokenleri borçlularla ayrılmaz bir şekilde iç içe geçmişti.” ifadesini kullanarak, borçluların borsayı yeniden canlandırma ihtimalleri olmadığı için kripto varlığın değerinin artması için de bir temel olmadığını sözlerine ekledi.