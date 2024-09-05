İflas rekoru

Türkiye’de ekonomik kriz gün geçtikçe derinleşti. Krizin derinleşmesiyle beraber vatandaş ve iş yeri sahipleri zorlu yaşam mücadelesi verdi.

Yüksek enflasyon, dolar kurundaki yeni rekorlar ve maliyetlerin artışı şirketler tarafını zor duruma düşürdü.

Yaşanan bu krizlerle beraber iflas eden şirketlerin sayısında rekor artış görüldü.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verileri kapsamında, 2024 Ocak-Temmuz dönemini içeren şirket sayısı 14 bin 828’ı gördü.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) verileri kapsamında 2024’ün Ocak-Temmuz sürecinde 51 bin 55 esnaf kepenk kapattı.

Ekonomide durgunlaşma sinyallerinin artmasıyla finansal zorluk yaşamaya başlayan ve varlıklarını devam ettiremeyen işletmeler tek tek kapandı.

KARŞILIKSIZ ÇEKLER DE ARTTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) EVDS sisteminde yayımlanan Takasbank verileri kapsamında, bir önceki ay karşılıksız çek adedi 10 bin 546 adetken, temmuzda bu rakam yüzde 149,9 artış göstererek 26 bin 351 adede çıktı.

Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 6,45 milyar liradan 15,77 milyar liraya yükseldi.

2024’ün ilk 7 ayında toplam karşılıksız çek tutarı 2023’ün aynı dönemine oranla yüzde 216 artış gösterirken temmuzda aylık yüzde 198, yıllık bazda da yüzde 144 oldu.

Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 614 bin 764’ten 1 milyon 472 bin 257’ye, tutarı ise 307,4 milyar liradan 606,3 milyar liraya yükseldi.

Toplam ibraz edilen çek adedi de yıllık yüzde 4 gerilerken, tutar bazında yüzde 70 artış kaydetti.