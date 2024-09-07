İfşalara daha fazla dayanamayan bakan istifa etti

62 yaşındaki Sangiuliano, sosyal medya fenomeni Maria Rosaria Boccia'nın bakan danışmanı olarak atanmasıyla başlayan ve ardından patlak veren skandalın merkezindeydi. Bakanlık, bu atamayı yalanlamış, ancak Boccia'nın sosyal medya hesaplarından Sangiuliano'nun gezilerine katıldığına dair fotoğraflar ve özel yazışmalarını paylaşmasıyla tartışmalar büyümüştü.

4 Eylül'de RAI kanalına verdiği demeçte, Sangiuliano, Boccia ile gizli bir ilişki yaşadığını itiraf etmiş ve seyahat masraflarının kamu kaynaklarından değil, kendi cebinden karşılandığını belirtmişti. Başbakan Giorgia Meloni ve eşinden özür dileyen Sangiuliano, istifasını daha önce sunduğunu ancak kabul edilmediğini açıklamıştı. Boccia'nın La Stampa gazetesindeki röportajında ifşaatlarını sürdürmesi, Sangiuliano üzerindeki baskıyı artırdı.

Bugün akşamüstü, Sangiuliano, Başbakan Meloni'ye istifasının kaçınılmaz hale geldiğini belirten bir mektup sundu. Meloni, dürüst bir insan olarak tanımladığı Sangiuliano'nun istifasını kabul ettiğini açıkladı. Muhalefet partileri, skandalın ilk gününden itibaren bakanın istifasını talep ediyordu.

Sangiuliano'nun istifasıyla boşalan Kültür Bakanlığına hızlı bir atama yapıldı ve Roma'daki MAXXI Çağdaş Sanatlar Müzesi Vakfı Başkanı Alessandro Giuli yeni Kültür Bakanı olarak göreve başladı. 48 yaşındaki Giuli, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella huzurunda yemin ederek görevine başladı.

GENNARO SANGİULİANO KİMDİR?

Gennaro Sangiuliano, 6 Haziran 1962'de Napoli'de doğdu.

İtalyan gazeteci, yazar ve politikacı olan Sangiuliano, 22 Ekim 2022'den itibaren Meloni hükümetinde Kültür Bakanı olarak görev yaptı.