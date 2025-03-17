İftar vakti yol verme kavgasında tekmeler havada uçuştu

Kaynak: DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iftara vakti 2 sürücü arasında yol verme nedeni ile çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tarafların tekme ve yumruklu kavgası çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı. Olay anı ise cep telefonu ile kaydedildi.

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Olay, saat 19.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi'nde meydana geldi. İki otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma, araçlarda bulunan kişilerin de müdahalesiyle kavgaya dönüştü. Sürücüler ve araçlarda bulunan yakınları birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Cep telefonu ile kaydedilen kavga, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sonlandırıldı. Taraflar, daha sonra araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.

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