İftardan kalan pideyi sahurda neden yememeliyiz? Etkisi gün boyu sürüyor çok faydalı

Kaynak: Haber Merkezi
İftardan kalan pideyi sahurda neden yememeliyiz? Etkisi gün boyu sürüyor çok faydalı
İftardan kalan pideyi sahurda neden yenmemesi gerektiği ortaya çıktı.

Ramazan ayında oruç tutarken, sağlık ve dengeyi korumak önemlidir.

Enerjik kalmak ve sağlıklı beslenmek için doğru gıdaları seçmek esastır.

Sahurda kaçınılması gereken yiyecekleri inceleyelim.

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pide, iftarda sıklıkla tercih edilirken, sahurda tüketilmemesi önerilir.

Pidenin yüksek glisemik indeksi, hızlı bir şekilde açlık hissetmenize yol açabilir.

Sahurda daha uzun süre tokluk sağlayacak alternatifler tercih edilmelidir.

Ayrıca, sahurda hamur işleri genel olarak önerilmez.

Pişi, açma, poğaça gibi hamur işleri cazip görünse de, bunları sahurda yemeniz, gün boyu süren orucunuzu zorlaştırabilir.

Sağlıklı bir oruç için, bu tür yiyeceklerden kaçınmak en iyisidir.

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