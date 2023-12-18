Iğdır ve Doğubayazıt'ta okullar tatil edildi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Osmancan Erok
Iğdır ve Doğubayazıt'ta okullar tatil edildi
Iğdır ve Ağrı'daki bazı ilçe ve köylerde okullar hava şartları nedeniyle tatil edildi.

Iğdır'a bağlı dağlık köylerde bugün etkili olan yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle bazı köylerde okullar tatil edildi.

Iğdır Valiliği tipi ve kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı Alibeyköy, Mezra, Aliköçek, Zor (Karaçomak), Kervansaray, Pınarbaşı, Kızılkule, Taşlıca ve Gülpınar köylerinde olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Aralık 2023 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Ağrı'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ilçelerde de yaşamı olumsuz etkiledi.

Doğubayazıt Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yollarının kapalı olduğu bildirildi. Açıklamada, ilçede köy okullarıyla taşımalı eğitime 18 Aralık 2023 Pazartesi günü eğitime ara verildiği ifade edildi. Diyadin Kaymakamlığı da kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitim ile ilçeye bağlı Hacıhalit, Mutlu, Sürmelikoç, Taşkesen ile Yukarıdalören köylerinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

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