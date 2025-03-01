Iğdır'da 15 işyerine idari para cezası uygulandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Iğdır'da 15 işyerine idari para cezası uygulandı

Iğdır’da çalışma izni olmadan yabancı uyruklu kişi çalıştıran iş yeri sahiplerine yönelik yapılan denetimde 14 Afganistan uyruklu kişi yakalandı. İş yeri sahiplerine toplam 650 bin 320 lira idari para cezası uygulandı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma izni olmadan düzensiz göçmen çalıştıran iş yeri sahiplerine yönelik operasyon düzenledi.

15 iş yerine eş zamanlı baskın yapıldı. İş yerlerinde 14 Afganistan uyruklu göçmen yakalanırken, iş yeri sahiplerine toplam 650 bin 320 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca iş yeri sahibi R.D. hakkında "Göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı. Yakalanan göçmenler de Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Iğdır'da 15 işyerine idari para cezası uygulandı

Iğdır'da 15 işyerine idari para cezası uygulandı

Iğdır'da 15 işyerine idari para cezası uygulandı

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