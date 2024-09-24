Iğdır’da 2 bin ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Iğdır'da düzenlenen operasyonda 2 bin ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, İl Merkez bölgesinde akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Büyükbaş hayvan çiftliğinde gerçekleştirilen operasyonda 2 bin litre kaçak akaryakıt ve akaryakıt aktarımı için kullanılan 2 adet seyyar pompa ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan bir kişi hakkında "akaryakıt kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı.