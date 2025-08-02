Iğdır’da film gibi olay! Kontrol ederken bomba gibi patladı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Iğdır’da bir işyerinde yaşanan olay film sahnelerini aratmadı. Faruk Ayçil, isimli kişi yük aracının lastiğini kontrol ederken bir anda patlama oldu. Lastiğin aniden patlaması ile havaya fırladı. Hastaneye kaldırılan Ayçil, hayatını kaybetti.

Olay, dün Iğdır'da bir iş yerinde meydana geldi. Beton ve bims üretimi yapılan iş yerinde, Faruk Aycil'in kontrol etmek istediği hava basılan yük aracı lastiği, bir anda patladı. Lastiğin başında bir kişiyle konuşan Faruk Aycil, patlama sırasında bulunduğu yerden havaya fırlayıp düşerek ağır yaralandı. Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aycil, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından paylaşılan taziye mesajında, "Odamız mükellefi Faruk Aycil, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet niyaz eder, kederli ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Iğdır’da film gibi olay! Kontrol ederken bomba gibi patladı

Iğdır’da film gibi olay! Kontrol ederken bomba gibi patladı

Iğdır’da film gibi olay! Kontrol ederken bomba gibi patladı

Iğdır’da film gibi olay! Kontrol ederken bomba gibi patladı

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