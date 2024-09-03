Iğdır'da Gürcistan plakalı otobüs şarampole devrildi. 2 yaralı

Olay, saat 07.00 civarında Nahcivan-Iğdır kara yolunun Taşburun köyü yakınlarında meydana geldi. İran'dan yola çıkan ve Azerbaycan ile Türkiye üzerinden Gürcistan'a gitmekte olan GS 922 SS plakalı otobüs, henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Otobüste bulunan 3 kişiden 2'si, Gürcistan vatandaşı Ramız Akhverdıev (62) ve Azerbaycan vatandaşı Süleyman Kerimoğlu (46), araç içinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar, Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücutlarında birçok kırık tespit edilen yaralıların durumu ciddiyetini koruyor. Otobüs, kazanın etkisiyle hurdaya dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.