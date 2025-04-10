Iğdır’da üst geçit aksesuar oldu! 'Öğrenciler her gün ölüme meydan okuyor'

Söğütlü Mahallesi'nden geçen çevre yolu üzerindeki Iğdır Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Güzel Sanatlar Lisesi'nin öğrencileri ile vatandaşların kullanması için yaklaşık 15 yıl önce kurulan üst geçit "Yolumuzu uzatıyor" denilerek kullanılmıyor.

Her gün ölümü göze alıp yolun karşısına geçen öğrenciler ile vatandaşların ölüme davetiye çıkardığını söyleyen Iğdır Şoförler ve Otomobilciler Derneği Başkanı Burkay Sinay, buna kısa sürede bir önlem alınmasını istedi. Sinay, "Köprünün bulunduğu çevre yolunun hemen yanında yüzerce öğrencinin eğitim gördüğü 3 lise bulunmakta. Bu okula gidip gelen öğrenciler ve vatandaşlar maalesef üst geçidi kullanmıyor. Öğrencilerin karşıya geçtiği yolda ne ışık ne de yaya geçidi var. Geçidi kullanmayan öğrenciler araçların hızla seyrettiği yolda ölüme davetiye çıkarıyor. Üst geçit maalesef bugüne kadar sadece aksesuar olarak kullanılmış. Yetkililer, yola tel örgü çekerek yayaları üst geçit kullanılmak zorunda bırakmalı. Bugüne kadar ölümlü ve birçok yaralamalı kazaya neden olan yolun kullanılmaması için kurulan üst geçide bakıldığında ayak izinin olmaması buranın hiç kullanılmadığını gösteriyor" diye konuştu.

Bölgedeki bir lisede eğitim gören Yasin Gürcan (16) ise "Üst geçit yolumuzu çok uzatıyor. Burası kestirme olduğu için tercih ediyoruz. Yola tel örgü çekilirse mecbur kullanmak zorunda kalırız" dedi.