Iğdır’daki deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

Melekli beldesinde gerçekleştirilen tatbikata AFAD, UMKE, Jandarma, dağcılık kulüpleri ve diğer ekipler katıldı. Senaryo gereği arazide kaybolan bir kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin koku köpekleriyle bulundu ve ambulansa teslim edildi. Katılımcılara, arazi şartları ve doğal afetlerde karşılaşılabilecek zorluklar hakkında bilgiler verildi. Tatbikatın ardından, Iğdır AFAD binasında 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

Iğdır Valisi Ercan Turan, tatbikata katılanları tebrik ederek, 6 Şubat’ın, tüm Türkiye için derin acılar barındıran bir felaket olduğunu vurguladı.