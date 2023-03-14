14 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Iğdırlı aile perdenin üzerinde gördü şok üstüne şok yaşadı. Çocukları ağlayınca odaya koştular

Iğdırlı aile perdenin üzerinde gördü şok üstüne şok yaşadı. Çocukları ağlayınca odaya koştular

Iğdır'da çocuklarının ağlama sesine uyanan aile, odaya girdiklerinde karşılaştıkları manzara ile şok oldu. Eve giren yarasa küçük iki çocuğun kulağını ısırdı.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 16:45
Takip Et

Iğdırlı aile perdenin üzerinde gördü şok üstüne şok yaşadı

Iğdırlı aile perdenin üzerinde gördü şok üstüne şok yaşadı. Çocukları ağlayınca odaya koştular
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, olay, dün akşam Iğdır Merkez Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evi havalandırmak için balkon kapısını açık bırakan Deniz ailesi gece saatlerinde birisi 2 yaşında diğeri 10 aylık çocuklarının ağlama sesine uyandı. 

Evin lambasını yakan aile oda içinde uçan ve perdeye konan bir hayvan gördü. Hayvanı kontrol eden baba E. Deniz hayvanın yarasa olduğunu anladı. 

Aile, çocukları Kuzey Ali Deniz ve Şira Ece Deniz'i kontrol edince iki çocuklarının da kulaklarında ikili ısırık izleri gördü. Hemen hastaneye giden aileye kuduz ve tetanoz aşısı yapıldı. Aile daha sonra taburcu edilerek evlerine gönderildi.

Çocukların sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenilirken Iğdır Devlet Hastanesi'nden konuyla alakalı bir açıklama yapılmadı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
1
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
2
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
﻿Taner Sağır istifa etti
3
﻿Taner Sağır istifa etti
﻿Taner Sağır istifa etti
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
4
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
5
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
6
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay Havalimanını bir haftada bir tamir ettik dedi, ama görüntüler ortada
7
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay Havalimanını bir haftada bir tamir ettik dedi, ama görüntüler ortada
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay Havalimanını bir haftada bir tamir ettik dedi, ama görüntüler ortada
﻿YÖK deprem bölgesindeki üniversitelerin hasarlı bina sayısını açıkladı
﻿YÖK deprem bölgesindeki üniversitelerin hasarlı bina sayısını açıkladı
﻿YÖK deprem bölgesindeki üniversitelerin hasarlı bina sayısını açıkladı
﻿Suudi Arabistan Boeing'den 37 milyar dolarlık 121 uçak satın alacak
﻿Suudi Arabistan Boeing'den 37 milyar dolarlık 121 uçak satın alacak
﻿Suudi Arabistan Boeing'den 37 milyar dolarlık 121 uçak satın alacak
﻿Suç örgütleri için elektrikçide silah yapıyorlardı
﻿Suç örgütleri için elektrikçide silah yapıyorlardı
﻿Suç örgütleri için elektrikçide silah yapıyorlardı
﻿Trabzonspor Başkan Adayı Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklama
﻿Trabzonspor Başkan Adayı Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklama
﻿Trabzonspor Başkan Adayı Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.