İğne ipliğe döndü... Ünlü oyuncu Hazal Kaya zayıflama sırrını ilk kez verdi

"Genco", "Aşk-ı Memnu", "Adını Feriha Koydum", "Bizim Hikaye" gibi birbirinden başarılı dizilerde boy gösteren güzel oyuncu zayıflama sırrını verdi.

Netflix'te yayınlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı adlı dizinin ikinci sezonuyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu yeni dizisi Sorgu’yla ekranlara çıkmaya hazırlanıyor.

ZAYIFLAMA SIRRINI AÇIKLADI

İki çocuk annesi olan Kaya güzelliğinin yanı sıra verdiği kilolarla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Adeta iğne ipliğe dönen Kaya zayıflama sırrını açık açık verdi.

SIRRI BAKIN NEYMİŞ

Kaya; “Çok kilo verdim. Şu an sağlığımı ve kilomu korumaya çalışıyorum. Şeker hastalığıma, düşük şekere uygun besleniyorum. Önce sebze yiyorum, sonra et yiyorum. Yemeden önce sirke içiyorum. Yerken önce sebze, sonra et ve karbonhidrat yiyorum” ifadelerini kullandı.