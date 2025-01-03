İğneden korktuğunu fark etti! İkna yöntemi sosyal medyada gündem oldu

Düzce'de rahatsızlığı sebebi ile hastaneye kaldırılan çocuğun iğneden korktuğunu fark eden paramedik, sohbet ettiği çocuğu ikna ederek damar yolu açtı. O anlara dair görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Düzce'de rahatsızlanan Çınar isimli çocuk, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nden İstanbul'a nakledildi. Çocuğun iğneden korktuğunu fark eden paramedik Elvan Polat, ambulans içerisinde minik Çınar ile sohbet etmeye başladı. Sağlık görevlisinin açılan damar yolu ile ilgili bilgiler vererek oğlunu ikna ettiği anları anne cep telefonu ile kaydetti. Minik çocuğun yüzü gülerken, çocuğun annesi o anları sosyal medya hesabında paylaşınca video kısa sürede viral oldu.

Ambulans personelinin sadece hastayı bir yerden hastaneye taşımadığını vurgulayan Düzce İl Ambulans Hizmetleri Başhekimi Dr. Ayşenaz Özcan, "112 Acil Sağlık hizmetleri sadece bir hastayı alıp hastaneye götürmek veya nakil yaptırmakla sınırlı değil. Acil tıp teknisyenlerimiz veya paramediklerimiz aynı zamanda hastalarımıza da psikolojik olarak destek veriyor. Bu videoda görülen çocuk hastamızın iğneden korktuğunu fark eden paramedik arkadaşımız, kendisine iğneden korkmaması gerektiğini uygulamalı olarak gösterdi. Çocuk ise bu olay sonrasında iğneden korkmayarak paramedike teşekkür etti. Düzce'de halihazırda 13 hekim, 122 paramedik, 116 acil tıp teknisyeni, 10 toplum sağlığı memuru, 2 hemşire ve 31 sürücü ile hastalarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.