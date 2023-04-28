İhanet iddialarını umursamadı! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu el ele görüntülendi

Kadir Doğulu'nun eğlence mekanında kadınlarla samimi görüntüleri olay oldu. Kadir Doğulu iddiaları yalanlarken eşi Neslihan Atagül, "Gürültülü bir ortamda yapılan normal bir konuşma" ifadelerini kullandı. Ünlü çift Kadıköy'de el ele görüntülenerek evliliklerinde herhangi bir sorun bulunmadığını gösterdi.

İhanet iddialarını umursamadı! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu el ele görüntülendi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

İhanet iddiaları sonrası oyuncu çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun evliliğinde kriz çıktığı magazin gündeminde epeyce konuşulmuştu.

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Daha önce Aşkın Tarifi isimli dizideki partneriyle yakınlaştığı ileri sürülen Doğulu bu sefer de gittiği eğlence mekanlarında kadınlarla sarmaş dolaş görüntülendi. Eşinin görüntüleriyle ilgili açıklama yapan Atagül "Gürültülü bir ortamda yapılan normal bir konuşma" dedi.

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KADIKÖY'DE EL ELE

İhanet söylemlerine aldırış etmeyen Neslihan Atagül, bu süreçte eşini yalnız bırakmadı. Çift, dün Kadıköy'de el ele görüntülendi. İkilinin samimi halleri ise evlilikte bir krizin yaşanmadığını gözler önüne serdi.

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KADINLARLA SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

2016 yılında meslektaşı Neslihan Atagül ile nikah masasına oturan Kadir Doğulu'nun gittiği eğlence mekanında kadınlarla dans ederken görüntülendi. İddiaya göre; Mekanda bulunan Aras Bulut İynemli arkadaşı Kadir Doğulu'yu uyardı. İynemli'nin uyarılarını dikkate almayan oyuncu eğlenceye kaldığı yerden devam etti.

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Görüntülerin ardından Birsen Altuntaş'a açıklama yapan Doğulu, "Sosyal medya ilgi alanım değil" diyerek mekanda sohbet ettiği genç kadınla ilgili görüntülere "Ben bu görüntüleri bu şekilde yayan kişinin benimle yakınlaşmak isteyen ama yakınlaşamayınca da bu şekilde davranan bir kişi olduğunu düşünüyorum. O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benimle konuşmak isteyen herkesle sohbet ederim, bir müşkülü varsa dinlerim, yardımcı olmaya çalışırım. Bunun yerinin ve zamanının da bir önemi yok" ifadelerini kullanmıştı.

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Neslihan Atagül de "Gürültülü bir ortamda yapılan normal bir konuşma" diyerek eşini savunmuştu.

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